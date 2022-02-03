Обзор рынков от Банки.ру: утром в российских активах преобладают продажи

Ко второй половине недели активность покупателей начала снижаться, что вылилось в разнонаправленную динамику на мировых площадках. Часть инвесторов предпочла перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, что сдержало рост развитых рынков и привело к умеренному снижению развивающихся.

Так, по итогам среды индекс MSCI World поднялся на 0,9%, а индекс MSCI EM, напротив, снизился на 0,1%. При этом в США индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,6% и 0,1% соответственно. Из секторов выделим динамику акций телекомов и компаний рынка недвижимости — соответствующие индексы прибавили 3,1% и 1,7%.

Отдельно отметим вчерашний отчет ADP о занятости в США, предваряющий пятничную статистику по рынку труда. Данные оказались разочаровывающими — число занятых в несельскохозяйственном секторе в январе снизилось на 300 тыс. при ожидавшемся росте на 200 тыс. Как ни странно, данный фактор может поддержать рынки — часть инвесторов может решить, что ухудшение ситуации на рынке труда способно сдержать активность Федеральной резервной системы США в ужесточении денежно-кредитной политики, что будет способствовать покупкам. Однако, на наш взгляд, подобная статистика связана с волной «омикрона». Это делает ухудшение ситуации на рынке труда США временным с учетом наметившегося снижения заболеваемости в Штатах, а значит, не окажет существенного влияния на действия американского регулятора.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 89,2 доллара за баррель. В рамках сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на итоги заседаний Европейского ЦБ и Банка Англии, а также на статистику по индексам деловой активности в секторе услуг европейских стран и США и на данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, отступив в район 3 544 пунктов. Сегодня с утра ожидаем умеренного преобладания продаж в наших акциях, что на старте торгов приведет к уходу рынка в район 3 535 пунктов. В дальнейшем, на фоне публикации макроэкономической статистики, ожидаем улучшения внешней конъюнктуры, что вернет покупки в российские акции. В этом случае индекс Мосбиржи сможет отыграть утренние потери и предпринять еще одну попытку выхода выше 3 550 пунктов.



В валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии национальная валюта демонстрирует ослабление, доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2% соответственно. Отметим, что основное давление на рубль оказывает негативная динамика валют развивающихся стран. При этом снижение геополитической напряженности и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть удерживает позиции у многолетних максимумов, в ходе торгов могут способствовать активизации покупок в рубле, что приведет к компенсации парой доллар/рубль утреннего роста и перехода курса американской валюты к снижению.