3 февраля. О чем пишут газеты

📰 ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. Такие сообщения должны получить более 70 компаний. Антимонопольная служба предложила включить в торговые политики производителей информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами: установить для них максимальную наценку, запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли, а также предусмотреть возможность расторгнуть договор за нарушение этих правил. По словам экспертов, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства этого товара и закрытием заводов.

📰 Продажи ювелирных украшений в РФ в 2021 году выросли на 20–25% в сравнении с 2020-м, когда отмечался спад, пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Гильдия ювелиров России». Тенденцию подтвердили участники рынка. Также в прошлом году вырос средний чек на драгоценности — на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019-м. Рост простимулировали онлайн-продажи ювелирных изделий, перераспределение трат с путешествий на покупку украшений, а также отложенный спрос. В 2022-м ситуация может измениться — в компаниях ожидают роста цен на украшения на 10–15%, что может сказаться на спросе.

📰 Правительство подвело промежуточные итоги работы по унификации инвестиционной среды в РФ, пишет «Коммерсант», уточняя, что для этого совместно с пилотными регионами разработана эталонная модель инвестиционного стандарта, который все субъекты РФ внедрят уже к 2024 году. Параллельно дорабатываются механизмы поддержки как инвесторов, так и регионов — доступ к ним вскоре будет зависеть от внедрения стандарта. Де-факто работа по улучшению инвестсреды спускается в регионы и будет зависеть от местных команд — отслеживать их прогресс будут деловые объединения.



📰 Годовой темп роста стоимости авиабилетов в денежном выражении на перелеты по России в течение 2021 года достиг максимума как минимум за последние десять лет (2012–2021 годы), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в декабре 2021 года средняя цена полета в салоне экономического класса самолета составила 5 482,21 рубля в расчете на 1 тыс. км пути, что на 15% (или 709,54 рубля) больше, чем в январе прошлого года. По словам экспертов, к росту стоимости билета неизбежно приводит подорожание топлива, так как у авиакомпаний практически нет запаса маржинальности для сдерживания цен.



📰 Российский обувной рынок может покинуть еще один крупный бренд, пишет «Коммерсант», уточняя, что СберБанк намерен подать заявления о банкротстве Paolo Conte, которая входила в десятку продавцов обуви среднего ценового сегмента. Сообщения «Сбера» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве структур Paolo Conte есть в базе Федресурса. Размер задолженности Paolo Conte перед СберБанком неизвестен, в самом банке от комментариев отказались. Компания не смогла подстроиться под смещение спроса в онлайн и сильнее пострадала от закрытия магазинов, падения трафика и роста издержек, считают аналитики.



📰 В июле — декабре 2021 года рост зарплат IT-специалистов в РФ ускорился почти втрое: они выросли на 17% против 6% в январе — июне, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Хабр Карьеры». Это произошло за счет сотрудников поддержки и администрирования в регионах (на 44%) и связано с тенденцией выравнивания зарплат между Москвой и регионами из-за распространения удаленного формата работы, отмечают эксперты. В абсолютных цифрах средний заработок IT-специалиста в Москве составил 191 тыс. рублей (рост на 19% за полгода), в Петербурге — 165 тыс. рублей (на 22%), в регионах — 130 тыс. рублей (рост на 30%).

📰 Правительство утвердило дорожную карту дальнейшего реформирования отрасли техосмотра в 2022–2023 годах, пишет «Коммерсант». Владельцев транспортных средств, для которых сохранилась обязанность проходить техосмотр, ждут упрощенные правила проверки и новые тарифы, разработкой которых займется Федеральная антимонопольная служба. Полномочия по проверке операторов ТО передадут из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию, которая намерена сделать контроль за техосмотром «прозрачным и понятным» с помощью «цифровых сервисов».

📰 В январе 2022 года российские банки выдали населению ипотеку на 327 млрд рублей, в годовом выражении объем сделок вырос на 24%, пишет РБК со ссылкой на данные в ВТБ. В самом банке зафиксировали увеличение количества заключенных договоров на 16% год к году, до 18,6 тыс., а объема одобренных ссуд — на 69%, до 77,2 млрд рублей. По мнению экспертов, это связано с тем, что заемщики опасаются дальнейшего роста ставок по кредитам. Сейчас банки выдают нельготную ипотеку уже почти под 10% годовых.

📰 Акции многих технологических компаний сильно упали в цене во время январских распродаж на американском фондовом рынке, пишут «Ведомости», уточняя, что грядущее повышение ключевой ставки ФРС, вступившей в борьбу с высокой инфляцией, оказало сильное давление на технологический индекс NASDAQ, который с начала года потерял 8,5%, а многие хайтек-компании — еще больше. По мнению аналитиков, акции полупроводниковых компаний Nvidia (246,38 доллара), Applied Materials (138,61 доллара) и Micron (81,45 доллара) сейчас неоправданно дешевы. Они с начала года потеряли в цене 15,7%, 12,4% и 5% соответственно.

📰 На рынке авиаперевозок появился шестой крупнейший игрок, пишет «Коммерсант», уточняя, что NordWind и Pegas Fly, аффилированные между собой и с туроператором «Пегас Туристик», в 2021 году впервые обогнали по пассажиропотоку Utair. Согласно статистике Росавиации, совокупный пассажиропоток двух перевозчиков превысил 7,6 млн человек (NordWind — 5,9 млн, Pegas Fly — 1,7 млн), тогда как у Utair — 7,1 млн. В Utair признают обострение конкуренции, но подчеркивают, что ориентируются не на численность, а на маржинальность перевозок. По мнению экспертов, NordWind и Pegas Fly помогли прямые маршруты из регионов на курорты.

