ВС решит, заслуживают ли работники компании-банкрота оплаченного адвоката

На примере дела российской дочерней структуры Hochtief AG Верховный суд РФ решит, может ли компания в преддверии банкротства оплачивать услуги адвоката для своих сотрудников, пишет «Коммерсант». Нижестоящие суды посчитали, что интересы организации и ее работников не совпадают, а адвокат должен был знать о финансовых трудностях компании и отказаться от защиты.

ВС рассмотрит вопрос об обоснованности оплаты услуг адвоката компанией, которая затем признана банкротом. В октябре 2014 года ООО «Хохтив Девелопмент Руссланд» наняло Павла Данилова для помощи компании и ее сотрудникам в рамках уголовного дела. Экс-главу ХДР Екатерину Радаеву, топ-менеджера Вадима Соколова и водителя Алексея Ефремова обвиняли в попытке мошенничества в отношении инвестиционной компании «Пулковская» (ИКП, структура крупного петербургского автодилера Евгения Войтенкова).

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга в июне 2017 года приговорил их к реальным срокам за фальсификацию документов и покушение на мошенническое хищение 4 млн евро. Такую сумму Стокгольмский арбитраж в 2013 году обязал ИКП выплатить ХДР по договору о проектировании многофункционального комплекса с автоцентрами Mercedes-Benz и Porsche. Евгений Войтенков обвинил партнеров в подлоге сопроводительного письма о передаче работ и дополнениях к заданию на проектирование. В результате он добился возбуждения уголовного дела. Обвинительный приговор позволил ИКП добиться отмены исполнения решения арбитража, а затем привел к сворачиванию бизнеса Hochtief в РФ и к банкротству ХДР в июле 2018 года.

В рамках банкротного дела кредиторы должника — Евгений Войтенков и ООО «Олимп ФС» — решили оспорить платежи на общую сумму более 1 млн рублей, совершенные в январе — октябре 2015 года в адрес Ленинградской областной коллегии адвокатов с назначением «для адвоката Павла Данилова». Заявители настаивали, что операции причиняют вред интересам кредиторов и совершены в течение трех лет до возбуждения банкротного дела (период подозрительности).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в декабре 2020 года удовлетворил иск, признав оплату услуг адвоката ничтожной сделкой, совершенной со злоупотреблением правом. Апелляция и кассация оставили решение в силе. Суды указали, что фактически Павел Данилов осуществлял защиту водителя, самой компании услуги не оказывались (но в России обвиняемым в преступлении может выступать только физлицо). Должник тогда уже имел признаки неплатежеспособности, о чем, по мнению судов, адвокат должен был знать, а операции выходят за рамки «обычной хозяйственной деятельности», хотя и составляют менее 1% балансовой стоимости активов компании.

Павел Данилов, коллегия адвокатов и ХДР пожаловались в ВС, называя привлечение адвоката стандартным действием для любой организации в подобной ситуации. Целью должника было получить квалифицированную юридическую помощь, а не причинить вред кредиторам. Интересы компании и ее сотрудников, привлекаемых к уголовной ответственности, полностью совпадали, так как обвинения были связаны с работами по договору между ИКП и ХДР. Ошибочными заявители считают и выводы об осведомленности адвоката о неплатежеспособности ХДР и его противоправной цели. «По сути, суды усмотрели пороки поведения адвоката в том, что он не отказался от принятой на себя защиты, исходил из презумпции невиновности подзащитного», — подчеркивается в жалобе. По этим доводам 28 января дело передали в экономколлегию ВС.

По словам руководителя практики реструктуризации и банкротства Art De Lex Юлии Шиловой, оспаривание соглашений с адвокатами часто встречается в банкротной практике, но обычно под сомнение ставится реальность оказания услуг и соразмерность вознаграждения, а не его целесообразность. По мнению руководителя практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давида Кононова, суды «предрешили виновность должника на стадии заключения договора с адвокатом». Юрист считает выводы судей «небесспорными» и «угрожающими презюмируемой добросовестности действий компании и адвоката». Его также удивляет факт, что юрист, по версии суда, должен был заведомо знать о финансовом состоянии компании.