ВТБ объявил о запуске автомобильного суперсервиса

ВТБ запускает онлайн-платформу для решения всех вопросов, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля. Как сообщает пресс-служба банка, об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В настоящее время платформа доступна для клиентов в «ВТБ Онлайн» в разделе «Услуги». После добавления транспортного средства из базы ГИБДД в один клик клиент сможет полностью обслуживать свою машину: оплачивать без комиссии штрафы, парковку, проезд по платным дорогам, налог, приобретать полисы ОСАГО и каско, не указывая данные транспортного средства. На этой же площадке возможна продажа автомобиля через партнеров банка.

Чтобы приобрести автомобиль онлайн, необходимо самостоятельно выбрать его марку и модель на витрине или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа. Провести сделку пользователи смогут как за наличные средства, так и в кредит с дисконтом в 2,4 процентного пункта от базовой ставки банка.

«Аналогов продукта в таком объеме и внутри банковского приложения на рынке нет», — подчеркнул Печатников, уточнив, что во II квартале планируется предложить сервис и клиентам других банков.

Топ-менеджер добавил, что в конце 2021 года на базе суперсервиса «Мой авто» клиент ВТБ подписал первый договор купли-продажи автомобиля в цифровом формате через мобильное приложение, не выходя из дома.

До конца первого полугодия 2022 года в рамках цифровой платформы «Мой авто», помимо уже запущенных услуг, будут доступны запись на техобслуживание, помощь на дорогах, а также сопровождение коммерческих транспортных средств, в том числе оформление машины в лизинг.



В 2022 году суперсервисом смогут воспользоваться порядка 6 млн клиентов, ожидают в кредитной организации.