Счетная палата: россияне плохо знают либо не могут полностью реализовать свои права в ОМС

Граждане пока недостаточно информированы о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования. К такому выводу пришла Счетная палата РФ.

«Система защиты прав застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования в России еще только формируется. Как показал анализ Счетной палаты, для эффективной работы системе не хватает достаточного нормативного регулирования и прозрачности», — отмечается в резюме отчета.

«В настоящее время защита прав застрахованных осуществляется через разрозненные элементы, механизмы и инструменты, которые установлены различными законодательными и нормативно-правовыми актами межотраслевого характера и слабо взаимосвязаны. Более того, в российском законодательстве не определено само понятие «система защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС», — заявила на коллегии СП заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Не определены в полном объеме и полномочия участников системы. Так, ни Фонд обязательного медицинского страхования, ни его территориальные фонды не уполномочены предоставлять застрахованным лицам достоверную информацию о видах, качестве и условиях оказания медпомощи, указывают аудиторы. В свою очередь страховые медицинские организации не наделены полномочиями защищать интересы застрахованных в суде, а для медучреждений не предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств по предоставлению необходимых сведений для информационного сопровождения пациентов.

«В результате несовершенство законодательства приводит к тому, что пациенты либо не знают о своих правах в системе ОМС (по данным ВЦИОМ, о них осведомлены только 50% граждан), либо не могут реализовать их в полном объеме», — указывают в СП.

Например, анализ показал, что обращаться в суды за защитой своих прав в основном приходится самим застрахованным гражданам или их законным представителям, притом что это могут и должны делать территориальные фонды ОМС в соответствии с возложенными на них полномочиями, подчеркивают аудиторы.

«В 2019—2020 годах на долю застрахованных пришлось около 97% рассмотренных исков. Небольшой процент (1,4% в 2019 году и 0,7% в 2020 году) составили иски, поступившие от страховых медицинских организаций, хотя нормативно они не наделены полномочиями по защите пациентов в суде. При этом территориальные фонды ОМС, у которых такие полномочия есть, за два года не подали ни одного иска, — говорит Изотова. — Следует также отметить, что, согласно статистике, исковые заявления, которые подаются страховыми медорганизациями, удовлетворяются судом чаще, чем те, что поступают от самих застрахованных или их законных представителей».

Помимо законодательных пробелов, низкая информированность застрахованных лиц о своих правах обусловлена недостатками в работе информационных систем терфондов ОМС и многочисленными техническими ошибками, которые допускают медорганизации при работе в этих системах, считают в СП. Так, сведения зачастую вносятся несвоевременно или задним числом. Кроме того, не все медорганизации в регионах работают в этих информационных системах.

«Не реализуется в полном объеме и одно из ключевых прав застрахованных граждан — на получение бесплатной и качественной медпомощи. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, страховые организации и терфонды ОМС проводят экспертизы медорганизаций и оказываемых ими услуг ретроспективно. Соответственно, результаты таких проверок практически не влияют на профилактику нарушений и не позволяют превентивно обеспечить качество и доступность медпомощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, деятельность координационных советов, которые были созданы в регионах для обеспечения системного подхода к защите прав застрахованных лиц и являются единственной площадкой в регионе для взаимодействия участников ОМС и органов власти, носит номинальный характер, указала Изотова.

СП сообщает, что в Минздраве и Фонде ОМС в целом согласились с тем, что система нуждается в донастройке.



«Мы благодарны Счетной палате за то, что проанализировали эту проблему так подробно. Действительно, граждане сейчас не настолько информированы о собственных правах, как должны были бы быть. Поэтому систему нужно строить вертикальную, чтобы все ее участники занимались своей работой», — прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.