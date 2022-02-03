ЦБ не оценил законодательную инициативу по борьбе с мошенниками

Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод, пишет «Коммерсант». Однако Банк России выступает против, отмечая необходимость для этого несанкционированной передачи персональных данных.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников, представляя результаты розничного блока за 2021 год, заявил, что банк предлагает наделить кредитные организации полномочиями на полную заморозку средств на счетах дропперов (подставные физлица, на счета которых переводят деньги мошенники) на срок до 30 дней. С аналогичной инициативой выступила Ассоциация банков России. Как рассказал вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, вместе с банками разработан законопроект, позволяющий оперативно блокировать на счете получателя средства, поступившие туда в результате мошеннических действий или по ошибке. При этом депутаты попросили согласовать законопроект «со всеми заинтересованными ведомствами предварительно, чтобы не получить отрицательный отзыв», пояснил он.

Однако, по словам Войлукова, против выступил департамент информбезопасности ЦБ. Если деньги перевели физлицу, для подачи заявления в правоохранительные органы надо знать, как зовут получателя и номер счета. «Но это передача персональных данных без согласия», — пояснил он.

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В ЦБ сообщили, что предложения АБР о блокировке счетов на 30 дней требуют «серьезной, в том числе юридической, проработки». Регулятор же видит другой способ решения проблемы, включающий «комплекс мер по усилению работы в части противодействия хищению денежных средств клиентов финансовых организаций, в том числе с использованием методов социальной инженерии».

По словам Алексея Войлукова, ЦБ разрабатывает механизм, где данные обо всех подозрительных счетах попадают в общую базу, откуда банки смогут их получать. Однако, по оценке ассоциации, по этой схеме блокировать счет мошенника можно в лучшем случае через пять — семь дней. «Мы пытаемся внести изменения в вариант ЦБ, чтобы ускорить процесс блокировки, так как при варианте, предложенном АБР, возврат средств может вырасти до 30%, в то время как при недельном ожидании блокировки он, скорее всего, не вырастет вовсе», — подчеркнул Войлуков.

По словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проект ЦБ «еще далек от готовности». Но и идея блокировки на 30 дней, полагает он, бесперспективна: «Приостановление операции без решения суда или госоргана на столь длительный срок породит очевидные риски убытков при ошибках, которые никто не будет покрывать, а потом еще и научится использовать против конкурентов». Емелин говорит и о возможности сценария, когда «мошенники будут отправлять условные 100 рублей по номеру телефона, потом объявлять перевод ошибочным и получать персональные данные получателя».

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский считает, что любая инициатива, которая предусматривает ответные действия со стороны банков больше, чем в минуты, обречена на провал, потому что, как только у жертвы списываются деньги, они сразу переводятся другим получателям.