Генпрокурор поручил проверить обоснованность цен на лабораторные и аптечные ковид-тесты

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов проверить обоснованность стоимости исследований на COVID-19. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры.

В надзорном органе подчеркивают, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, находятся под постоянным контролем ведомства.

В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генпрокурор поручил прокурорам субъектов РФ «провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети».



«По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — обещают в Генпрокуратуре.