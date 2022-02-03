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Официальный курс доллара вырос на 17 копеек, евро — на 28 копеек

03.02.2022 14:40
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 4 февраля.

Курс доллара повысился на 16,52 копейки, составив 76,6501 рубля (76,4849 рубля на 3 февраля). Курс евро увеличился на 27,84 копейки до 86,561 рубля (86,2826 рубля на 3 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,4 рубля (плюс 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,15 рубля (плюс 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,13—76,83 рубля за доллар и 86,08—86,77 рубля за евро.

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