Официальный курс доллара вырос на 17 копеек, евро — на 28 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют на 4 февраля.

Курс доллара повысился на 16,52 копейки, составив 76,6501 рубля (76,4849 рубля на 3 февраля). Курс евро увеличился на 27,84 копейки до 86,561 рубля (86,2826 рубля на 3 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,4 рубля (плюс 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,15 рубля (плюс 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,13—76,83 рубля за доллар и 86,08—86,77 рубля за евро.