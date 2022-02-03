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Глава ТПП призвал ввести ответственность для псевдобизнеса за продажу товара в соцсетях

03.02.2022 14:54
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ТАСС

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил ввести ответственность для незарегистрированных организаций за продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей.

«Чтобы стать предпринимателем, необходимо зарегистрировать свою деятельность. За незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрено соответствующее наказание. Это общемировая практика. Что мы наблюдаем сегодня? <…> В сети Интернет, в социальных сетях недобросовестные пользователи регистрируют аккаунты, начинают продавать товары, услуги. При этом никакой ответственности за оказанные услуги, проданные товары, никаких налогов они не платят. Именно в этом их преимущество, то, чем они «берут» потребителя», — сказал Катырин, выступая на пленарном заседании «Инфофорума-2022».

По его словам, социальные сети, не проводя мероприятия по недопущению осуществления предпринимательской деятельности в сети без регистрации, «фактически создают прецедент, условия для работы таких организаций или псевдоорганизаций».

«Мы неоднократно предлагали начать диалог на этот счет, но встречных шагов не увидели. Предлагаем заинтересованным сторонам поработать в этом направлении в ближайшее время», — сказал глава ТПП РФ.

Согласно ст. 14.1 КоАП, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица предполагает штраф в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, грозит штрафом от 2 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей — для должностных лиц, от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей — для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением считать майнинг видом предпринимательства, чтобы исключить данный вид деятельности из «серой зоны». Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

 03.02.2022 13:36

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Комментарии

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alekseysmr
03.02.2022 15:18
<p>Псевдобизнес - это тот, который качественные продукты из европы тракторами давит и в печах сжигает, а для россиян делает сырный и творожный продукт из пальмового масла - вот на кого надо ввести ответственность и ЗАПРЕТИТЬ завоз к нам пальмового масла</p>
3

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