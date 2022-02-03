В ЦБ заявили, что в России не стало меньше мошеннических ресурсов

ЦБ направил на четверть меньше запросов в адрес регистраторов доменных имен за 2021 год, но это не связано с тем, что стало меньше мошеннических ресурсов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на «Инфофоруме-2022».

«За 2021 год мы направили примерно на четверть меньше запросов с целью принятия соответствующих мер реагирования в адрес регистраторов доменных имен, но мошеннических интернет-ресурсов при этом меньше не стало. Снижение этого показателя связано не с тем, что по итогам года было выявлено меньше мошеннических интернет-ресурсов, а с тем, что с 1 декабря вступил в силу 250-й федеральный закон, значительно ускоряющий процедуру блокировки мошеннических сайтов, в рамках которого интернет-ресурсы, используемые мошенниками для кражи денег у наших граждан, блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке», — сказал Уваров.

По словам главы департамента Банка России, если раньше на блокировку уходило несколько недель, то теперь срок блокировки составляет несколько дней. «После вступления в силу закона только в декабре 2021 года мы инициировали блокировку более 500 ресурсов в сети Интернет, с использованием которых осуществлялось распространение информации с нарушением закона. Хочу отметить, что это не итоговая цифра, потому как принятие федерального закона только подкрепило наш механизм взаимодействия с Генеральной прокуратурой. Мы взаимодействовали по данному направлению с 2020 года в рамках эксперимента», — отметил он.

В своем докладе Уваров обратил внимание, что за 11 месяцев 2021 года в рамках пилота по обмену информацией о мошеннических интернет-ресурсах Банком России было направлено информации более чем о 2,5 тыс. доменов.