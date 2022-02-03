В ЦБ заявили, что в России не стало меньше мошеннических ресурсов

ЦБ направил на четверть меньше запросов в адрес регистраторов доменных имен за 2021 год, но это не связано с тем, что стало меньше мошеннических ресурсов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на «Инфофоруме-2022».
«За 2021 год мы направили примерно на четверть меньше запросов с целью принятия соответствующих мер реагирования в адрес регистраторов доменных имен, но мошеннических интернет-ресурсов при этом меньше не стало. Снижение этого показателя связано не с тем, что по итогам года было выявлено меньше мошеннических интернет-ресурсов, а с тем, что с 1 декабря вступил в силу 250-й федеральный закон, значительно ускоряющий процедуру блокировки мошеннических сайтов, в рамках которого интернет-ресурсы, используемые мошенниками для кражи денег у наших граждан, блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке», — сказал Уваров.
По словам главы департамента Банка России, если раньше на блокировку уходило несколько недель, то теперь срок блокировки составляет несколько дней. «После вступления в силу закона только в декабре 2021 года мы инициировали блокировку более 500 ресурсов в сети Интернет, с использованием которых осуществлялось распространение информации с нарушением закона. Хочу отметить, что это не итоговая цифра, потому как принятие федерального закона только подкрепило наш механизм взаимодействия с Генеральной прокуратурой. Мы взаимодействовали по данному направлению с 2020 года в рамках эксперимента», — отметил он.
В своем докладе Уваров обратил внимание, что за 11 месяцев 2021 года в рамках пилота по обмену информацией о мошеннических интернет-ресурсах Банком России было направлено информации более чем о 2,5 тыс. доменов.
Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод, пишет «Коммерсант». Однако Банк России выступает против, отмечая необходимость для этого несанкционированной передачи персональных данных.03.02.2022 13:36