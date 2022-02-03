Доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла 73%, сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции на площадке аналитического центра «Форум».
«По итогам прошлого года у нас безналичные расчеты достигли 73% в объеме розничного оборота», — сказала она.
Ранее Скоробогатова сообщала, что прогнозный показатель ЦБ РФ по итогам 2021 года составлял 72%, в III квартале регулятор зафиксировал взрывной рост безналичных платежей.
По данным Банка России, ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 млн операций. Регулятор также отмечал, что около 80% российских потребителей используют бесконтактный способ совершения платежей на регулярной основе.
В то же время, по данным лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы ОФД», доля безналичных платежей в России через пять лет может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85%, а в 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в РФ.
В России в 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей. Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам IV квартала впервые превысила 60%, показало исследование лаборатории «СберИндекса» и «Платформы ОФД». По прогнозу аналитиков, через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций по картам. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты.