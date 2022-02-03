ЦБ: в большинстве макрорегионов экономическая активность растет высокими темпами

Потребительская активность в декабре 2021 — январе 2022 года повышалась в большинстве регионов страны под влиянием роста зарплат, потребительского кредитования и высоких инфляционных ожиданий. В ряде регионов Юга, Северо-Запада, Волго-Вятки и Дальнего Востока отмечалась повышенная загрузка туристической инфраструктуры. Вырос оборот ресторанов, кафе, организаций культуры и отдыха. Об этом говорится в очередном выпуске аналитического доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«В декабре 2021 — январе 2022 года экономическая активность продолжила расширяться высоким темпом в большинстве макрорегионов за счет как внутреннего, так и внешнего спроса. Компании во многих секторах продолжают инвестировать в расширение производства как за счет заемных средств, так и благодаря значительной прибыли, полученной за прошлый год», — отмечается в материалах регулятора.

Инвестиционная активность оставалась высокой. Так, на Урале началась добыча на новых нефтяных месторождениях, а в Волго-Вятке увеличилось производство нефтепродуктов за счет запуска новых производственных мощностей. В Сибири был увеличен выпуск в металлургии, возросли инвестиции в лесную отрасль, велось расширение ресурсной базы для деревообработки. На Дальнем Востоке существенно возрос экспорт природного газа. Производители удобрений Волго-Вятки, Северо-Запада, Урала и Юга увеличили объемы продаж. Предприятия Центральной России нарастили выпуск препаратов для диагностики и лечения коронавируса. Сельхозпроизводители Юга и Волго-Вятки расширяли и модернизировали производственные мощности животноводческих комплексов.



Безработица в большинстве регионов находится на минимуме. Как указывает ЦБ, дефицит рабочей силы в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе поддерживает рост зарплаты. Вместе с тем рост занятости все больше осложняет для компаний поиск дополнительных работников требуемой квалификации.

Среди прочего сообщается, что сохраняются ограничения со стороны логистики и поставок комплектующих.

Многие главные управления Банка России отмечают уверенный рост потребительских расходов, которому способствовали как повышение зарплат, так и розничное кредитование. Высокие инфляционные ожидания тормозят переход к сберегательной модели поведения. Вместе с тем авторы доклада обращают внимание на более выраженное ужесточение денежно-кредитных условий в январе 2022 года.