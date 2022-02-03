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Продажи экспресс-тестов на коронавирус в России выросли в шесть раз

03.02.2022 17:57
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Источник
ТАСС

Объем продаж тестов для определения коронавируса в российских аптеках увеличился за первые три недели 2022 года в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 106,9 млн рублей. Об этом говорится в данных DSM Group.

По данным аналитиков, за первую неделю 2022 года было продано тестов на 11,2 млн рублей (за аналогичный период прошлого года — на 5,9 млн рублей), за вторую неделю — на 28,3 млн рублей (6,3 млн рублей), за третью неделю — на 67,5 млн рублей (5,5 млн рублей). Таким образом, в первую неделю объем продаж вырос на 88%, во вторую — в 4,5 раза, в третью — более чем в 12 раз.

Объем продаж тестов в натуральном выражении за первые три недели января текущего года возрос почти в пять раз — до 48,1 тыс. упаковок. В частности, за первую неделю было продано 5,5 тыс. упаковок, за вторую — 13,9 тыс., за третью — 28,7 тыс. Для сравнения: за первые три недели прошлого года было реализовано около 10,1 тыс. тестов, в том числе 3,3 тыс. — за первую неделю, 3,6 тыс. — за вторую и 3,1 тыс. — за третью. Таким образом, в первую неделю 2022 года объем продаж в натуральном выражении вырос в годовом исчислении на 66,1%, во вторую — почти в четыре раза, в третью — более чем в девять раз.

Компания DSM Group специализируется на предоставлении панельных и уникальных решений для анализа продаж фармацевтической продукции и аптечных товаров по всем сегментам рынка.

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