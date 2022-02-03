ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что «ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта», говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

В I квартале 2022 года ЕЦБ производит закупку чистых активов в рамках программы выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Покупка чистых активов в рамках PEPP завершится в конце марта 2022 года. При этом управляющий совет решил продлить горизонт реинвестирования основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP до конца 2024 года.



Ввиду постепенного сокращения программ покупки активов и для поддержания совместимой со стабилизацией инфляции денежно-кредитной политики ЕЦБ ежемесячный темп выкупа активов в рамках программы APP составит 40 млрд евро во II квартале и 30 млрд евро в III квартале 2022 года. Начиная с октября 2022-го закупка чистых активов в рамках APP вновь будет составлять 20 млрд евро. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.



Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III, как и отмечалось ранее, завершится в июне 2022 года, добавил ЕЦБ.