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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

03.02.2022 18:28
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ТАСС

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что «ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта», говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

В I квартале 2022 года ЕЦБ производит закупку чистых активов в рамках программы выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Покупка чистых активов в рамках PEPP завершится в конце марта 2022 года. При этом управляющий совет решил продлить горизонт реинвестирования основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP до конца 2024 года.

Ввиду постепенного сокращения программ покупки активов и для поддержания совместимой со стабилизацией инфляции денежно-кредитной политики ЕЦБ ежемесячный темп выкупа активов в рамках программы APP составит 40 млрд евро во II квартале и 30 млрд евро в III квартале 2022 года. Начиная с октября 2022-го закупка чистых активов в рамках APP вновь будет составлять 20 млрд евро. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III, как и отмечалось ранее, завершится в июне 2022 года, добавил ЕЦБ.

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