​Рубль заметно уступил евро и немного — доллару по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,325 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 51,7 тыс. сделок почти на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,12—76,825 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 87,15 рубля, увеличившись на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 9 тыс. сделок на 495,7 млн евро по курсам от 86 до 87,22 рубля за евро.

Рубль с открытия активно дешевел на негативном внешнем фоне, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Запас позитива рынок исчерпал, и на смену ему пришли биржевые реалии в виде ухудшения внешней конъюнктуры, локальной коррекции в нефти и ухода от рисков, поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Рублевые активы после нескольких дней относительной силы сегодня выглядят слабее зарубежных аналогов. Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Западом и новые признаки возможной эскалации геополитического противостояния все больше беспокоят участников нашего рынка, особенно иностранных», — написал Бабин в своем обзоре.

По его словам, в середине российской сессии мировые индексы и котировки нефти умеренно отскочили от дневных минимумов. Это ускорило восстановление рубля, который отыграл более половины сегодняшних потерь к бивалютной корзине.





