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Путин считает нелогичным возбуждать уголовные дела после уплаты бизнесом налоговых долгов

03.02.2022 19:44
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3 Время прочтения: 1 минута
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ТАСС

Президент РФ Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.

«Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива», — сказал Путин на встрече с членами «Деловой России», комментируя доклад одной из участниц.

Он также отметил, что не возбуждать дела в таких случаях выгодно для бюджета. «Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение», — пояснил президент.

Он обратил внимание, что смысл таких встреч с бизнесом заключается в том, чтобы наладить обратную связь. «Вы же с этим сталкиваетесь в практической работе, а государство в целом может не замечать тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Но, уверяю вас, цель нашей совместной работы в том, чтобы экономика развивалась, чтобы люди жили лучше, чтобы зарплату получали», — указал Путин. «Поэтому вместе будем искать эти проблемы и их зачищать», — заключил он.

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Комментарии

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zashibis
03.02.2022 19:57
<p>Так Вова, ты законы то поправь, по которым преследуют, а не удивляйся.</p>
3
sergg65
sergg65
03.02.2022 22:57
<p>
Поэтому вместе будем искать эти проблемы и их зачищать», — заключил он.
</p>
<p>Добрый ...</p>
1
Soers
03.02.2022 23:18
<p>
Президент РФ Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.
</p>
<p>Логично. Хотелось бы, чтобы все ведомства это также услышали.</p>
0

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