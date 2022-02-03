В США оценили возможность введения превентивных санкций против России

США исходят из того, что разрабатываемые в Вашингтоне «калечащие» санкции против экономики России в связи с кризисом вокруг Украины должны носить сдерживающий характер, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, еще даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», — сказала Псаки в ходе брифинга, организованного на борту президента США.

Как подчеркнула представитель американской администрации, для Вашингтона нет никаких «красных линий» в данном вопросе. «Нет никаких «красных линий» — мы уже вводили превентивные санкции в прошлом. И сейчас мы продолжаем обсуждения с членами конгресса по данной тематике», — указала Псаки.