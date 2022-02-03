​Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода конкурсное производство в отношении признанного банкротом в 2018 году банка «Югра», следующий отчет конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов — назначен на 3 августа, следует из информации в картотеке арбитражных дел.



На данный момент не завершены мероприятия в рамках конкурсного производства, в частности не рассмотрены заявления АСВ о взыскании убытков с контролировавших банк лиц и о привлечении их к субсидиарной ответственности. Продолжается также оспаривание предбанкротных сделок должника.

Всего АСВ как конкурсный управляющий «Югры» начиная с марта 2020 года предъявило в суд 32 заявления о взыскании с контролирующих лиц «Югры» убытков в общем размере около 270 млрд рублей. Часть этих заявлений содержит по два-три отдельных денежных требования. Ответчиком во всех исках указан экс-бенефициар «Югры» Алексей Хотин, состав его соответчиков меняется.

По мере поступления и рассмотрения обращений АСВ суд по каждому из них принимает обеспечительные меры в виде заморозки активов Хотина и его соответчиков на сумму требований. Исключения суд делает для действующих компаний, чтобы они могли исполнять обязательства перед бюджетом, кредиторами и сотрудниками. По существу ни одно из заявлений о взыскании убытков судом первой инстанции пока не рассмотрено.

Кроме заявлений о взыскании убытков, АСВ в сентябре подало в суд заявление о привлечении Хотина и других бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по долгам «Югры» на сумму 184,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал «дыру» в его капитале в 160,9 млрд рублей. Хотин был основным владельцем «Югры», контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. Следственный комитет России в феврале сообщал, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным у «Югры» свыше 267 млрд рублей.

Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемые — Хотин, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев, президент банка Алексей Нефедов и директор его филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар «Югры» находится под домашним арестом.