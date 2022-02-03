​Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.



В категории «Развитие инфраструктуры» в тройку лидеров, помимо Москвы, вошли Париж и Гонконг.

«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования Интернета и протяженность транспортной сети», — написал градоначальник.



Он добавил, что в категории «качество жизни», помимо Москвы, лучшими признали Гонконг и Сингапур. Собянин подчеркнул, что лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в среднем и высшем образовании, музейном деле и науке. Эксперты высоко оценили высокое качество общественного пространства Москвы и низкий уровень преступности.

Мэр также отметил, что по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров, разделив пьедестал с Торонто и Сингапуром. По его словам, в Интернете можно найти большое количество «городских» рейтингов, некоторые из них — серьезные и качественные, другие — не очень. Некоторые оценивают ситуацию с точки зрения определенной группы людей (например, предпринимателей или иностранных туристов), другие — пытаются посмотреть на города глазами местных жителей, написал мэр.

По его словам, эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания — высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

«Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути», — написал Собянин.