Все новости

​Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

03.02.2022 21:38
2 124
6 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В категории «Развитие инфраструктуры» в тройку лидеров, помимо Москвы, вошли Париж и Гонконг.

«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования Интернета и протяженность транспортной сети», — написал градоначальник.

Он добавил, что в категории «качество жизни», помимо Москвы, лучшими признали Гонконг и Сингапур. Собянин подчеркнул, что лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в среднем и высшем образовании, музейном деле и науке. Эксперты высоко оценили высокое качество общественного пространства Москвы и низкий уровень преступности.

Мэр также отметил, что по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров, разделив пьедестал с Торонто и Сингапуром. По его словам, в Интернете можно найти большое количество «городских» рейтингов, некоторые из них — серьезные и качественные, другие — не очень. Некоторые оценивают ситуацию с точки зрения определенной группы людей (например, предпринимателей или иностранных туристов), другие — пытаются посмотреть на города глазами местных жителей, написал мэр.

По его словам, эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания — высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

«Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути», — написал Собянин.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

6
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
sergg65
sergg65
03.02.2022 22:44
<p>Хоттабыч - знаю . Хабитат - не знаю . </p>
2
Soers
03.02.2022 23:14
<p>Документ, на который ссылаются в данной новости, гласит, что окончательные результаты будут только 31 марта 2022 года:</p>
<p>
This document is issued without formal editing and should not be interpreted as final; a final full version of the report will be published on March 31, 2022.
</p>
0
47439
04.02.2022 01:18
<p>Это ведущее учреждение по реализации «Повестки дня Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. </p>
<p>ВИДИМО, ИПОТЕКОЙ И ДОРОЖНОЙ ПЛИТКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ...</p>
1
ugor
ugor
04.02.2022 06:29
<p>Собянин ещё и не то сообщит!)))</p>
0
-man-
-man-
04.02.2022 08:45
<p>«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования Интернета и протяженность транспортной сети», — написал градоначальник.<br><br>Лжец ваш градоначальник! Чистую воду за бабки не купишь, к врачу хрен попадешь, а если попадешь, то этому врачу башку разбить хочется. Транспортная сеть забита пробками, дороги все в ямах и заплатках, асфальт перекладывают 2 раза в год, разметку на дорогах рисуют вредители. Насчет интеренета, а что в каком-то городе за бабки нет интернета? Или может он в Москве бесплатный? Больше всего радуют платные парковки в спальных районах. Так что лжец.</p>
2

Материалы по теме

Эксперт рассказал, как выгодно покупать валюту на бирже
В «Сбере» рассказали о заработках учащихся вузов на стажировках в банке
ТКБ выпустил флагманский продукт в дебетовой линейке карт
Кабмин поддержал упрощение получения статуса резидента ОЭЗ