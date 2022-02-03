В ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны

Стаж — один из важнейших факторов, влияющих на право и размер пенсионного обеспечения граждан. Различают страховой и общий трудовой стаж. О том, чем они отличаются между собой и как учитываются при начислении пенсии, рассказали агентству «Прайм» в отделении Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

Страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа (к концу переходного периода необходимый стаж увеличится до 15 лет).

В ПФР напомнили, что для оформления страховой пенсии на общих основаниях в 2022 году в фонд могут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года (после завершения переходного периода у мужчин возраст будет 65 лет, у женщин — 60 лет).

«Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов», — отметили специалисты ПФР.

Иные (нестраховые) периоды, засчитываемые в страховой стаж, определены статьей 12 федерального закона «О страховых пенсиях». Таких периодов законодатель определил 11. К ним, в частности, относятся:

период прохождения военной службы;

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

период получения пособия по безработице;

период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж только в том случае, если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, за которые начислялись (уплачивались) страховые взносы в ПФР.

С полным перечнем нестраховых периодов также можно ознакомиться на сайте ПФР.

В отделении ПФР по городу Москве и Московской области обратили внимание, что помимо страхового стажа на определение права на страховую пенсию влияет величина индивидуального пенсионного коэффициента. В 2022 году минимальный коэффициент для выхода на пенсию должен быть не менее 23,4. По завершении переходного периода в 2023 году коэффициент будет равен 30.

Второе понятие — общий трудовой стаж.

«Это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Общий трудовой стаж учитывается при определении расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 года понятие «общий трудовой стаж» не применяется», — подчеркнули в ПФР.

Помимо указанных видов стажа, различают также так называемый «специальный стаж». «Так называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. Сюда относятся, например, педагогическая, лечебная, творческая деятельность, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах. Полный перечень и требования к спецстажу для досрочного выхода на пенсию можно узнать на сайте ПФР», — резюмировали в ведомстве.