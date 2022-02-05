Лучшее за неделю: сколько банков покинет рынок и как получить ипотеку при плохой кредитной истории

🔸 ЦБ РФ вышел на стабильные цифры по отзывам банковских лицензий, слияния и поглощения тоже сокращают число банков в России. О том, каковы причины ухода банков в 2021 году и прогнозы на 2022-й, читайте здесь.

🔸 Кредитная история — один из главных факторов, влияющих на решение банка по любому займу, а по ипотеке в особенности. По ипотечным займам суммы большие, сроки длинные, поэтому банки осторожно подходят к оценке рисков и, как следствие, особенно тщательно изучают потенциальных заемщиков. О том, как получить кредит на жилье при плохой кредитной истории, объясняем здесь.



🔸 Wildberries наконец-то предложил клиентам расплачиваться за покупки собственной банковской картой. Событие ожидаемое, причем уже давно. Протестировали новый продукт Вайлдберриз Банка на личном опыте и разобрались в его плюсах и минусах. О результатах узнаете в в «Разборе Банки.ру».

🔸 На американском рынке наступило время распродаж акций компаний роста и закупок облигаций. Инвесторы в ожидании повышения ставок меняют свои стратегии. Но даже на падении рынка немало бумаг показали рост — выбираем лучшие за месяц в статье «Топ-5 американских акций в январе 2022-го».

🔸 Пандемия заставила нас пристальнее следить за состоянием своего здоровья и, соответственно, страховать его. Однако наличие полиса не всегда гарантия получения выплаты по нему. О том, как застраховаться правильно, узнаем из «Инструкции Банки.ру».

🔸 Пока что большинство краудфандинговых площадок предлагают вложиться в индустриальные, промышленные и торговые проекты и игнорируют отрасль, связанную с искусством и развлечениями. Рассказываем, как одна российская площадка взялась решить эту проблему. О том, как устроены инвестиции в творческий контент, узнаете в публикации «Без купюр, но с процентом».

🔸 В 2022 году платные интернет-сервисы и приложения редко готовы удовлетвориться разовой платой — на всё требуется подписка. Если возникло подозрение, что до сих пор платишь за что-то уже не нужное, — настало время навести порядок. В том, как взять под контроль оплату подписок, разбираемся в публикации.



🔸 На американских и российских биржах после резких снижений января внезапно наметился рост. Нефть основных марок уверенно прибавляет в цене на товарном рынке, доходы техногигантов впечатляют, российский рынок восстанавливается. О том, что значат эти события и как действовать инвестору, узнаем в материале.

🔸 Январь 2022-го не был скучным для российских рынков. На них объем торгов акциями, входящими в индекс Московской биржи, почти на 100 млрд рублей превысил абсолютный максимум 2021 года. Акции, которые себя чувствовали лучше индекса широкого рынка, выбираем в материале.



🔸 Пока мир нервно наблюдает за статистикой заболевания новой коронавирусной инфекцией и ее мутациями, не менее проблемные онкология и сердечно-сосудистые заболевания не сдают свои позиции. Страховщики обещают помочь с лечением. О том, как получить лечение от сложного заболевания в иностранной клинике по страховке за несколько тысяч рублей, узнаете из публикации.