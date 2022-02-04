Курсы доллара и евро движутся разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,25 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,42 рубля (плюс 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,16—76,48 рубля за доллар и 87,33—87,65 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:23 прибавляет 0,95% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 504,04 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.