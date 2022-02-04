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ФНС намерена в «Мой налог» внедрить сервис платежей

04.02.2022 08:38
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ФНС намерена в «Мой налог» внедрить сервис платежей
Источник
Известия

ФНС планирует в приложение «Мой налог» для самозанятых внедрить сервис платежей, пишут «Известия», ссылаясь на источники. Новый функционал позволит выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту или в любой мессенджер. Он может заработать уже в феврале. Сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах.

В «ЮMoney» рассказали, что рассматривают возможность интеграции с сервисом. По словам коммерческого директора НКО «Монета» Сергея Смирнова, инвойсы через приложение заинтересуют самозанятых, работающих в офлайне. Если самозанятый получает оплату перечислением, необходимо соблюсти очередность — сначала получить деньги и только потом сформировать чек в приложении «Мой налог» или через приложения уполномоченных банков, пояснил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

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Как отметил гендиректор INPRO.digital Виталий Арбузов, с точки зрения заказчика, было бы удобно получать систематизированные счета, тогда бухгалтерия смогла бы быстро и легко их обрабатывать. Это также упростит жизнь самозанятым, так как иногда работа с документами, даже такими простыми, как счета и чеки, препятствует развитию дела, считает он.

По мнению гендиректора платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, появление собственного платежного сервиса внутри приложения «Мой налог» позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить число кейсов недекларирования дохода. Но комиссия однозначно должна быть ниже, чем у конкурентов, а уровень защищенности платежей — не хуже, отметила она. Все это может переломить ситуацию на рынке и заставить сторонние сервисы снизить комиссию, чтобы оставаться конкурентоспособными, добавила Ускова.

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