Внештатных IT-специалистов хотят вывести из тени

Бизнес предложил легализовать деятельность части программистов, работающих вне штата, и вдвое поднять им планку доходов, позволяющую пользоваться статусом самозанятых и иметь налоговые льготы, пишут «Известия». Идея представлена в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подготовленном для правительства, ЦБ, Госдумы и Совета Федерации. Так, максимальный уровень доходов самозанятых IТ-специалистов следует поднять с нынешних 2,4 млн до 5 млн рублей в год, говорится в докладе.

Сейчас граждане, зарегистрированные как самозанятые, платят государству 6% с доходов, полученных от работы с юрлицами и ИП, и 4% — с физлицами. В случае превышения предельного годового дохода (2,4 млн рублей) налоговая снимает человека с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Все последующие клиенты — юрлица такого самозанятого будут обязаны удерживать НДФЛ, платить страховые взносы за него, а за получение денег от физлиц он самостоятельно должен будет выплачивать НДФЛ, напомнил руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Логично было бы поднять максимальную сумму доходов не только для самозанятых IТ-специалистов, но и для других категорий работников, считает вице-президент РСПП Сергей Мытенков. Выделить IТ-специалистов в особый класс позволяет то, что из всех самозанятых они едва ли не в наименьшей степени привязаны к конкретному месту работы и географической локации — зачастую контролировать уплату ими налогов просто некому, отметил он. Второй фактор — высокие заработки программистов, которые часто превышают 200 тыс. рублей в месяц, что больше, чем у большинства других самозанятых, объяснил Мытенков. Как считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, «обеление» зарплат надомным IТ-специалистам действительно необходимо, рано или поздно они начнут сталкиваться с претензиями налоговых органов. Гораздо продуктивнее было бы взимать с них небольшой налог и ввести их деятельность в правовое поле.

По оценке директора бизнес-юнита «Финтех» кадровой компании Unity Дмитрия Васильева, из примерно 3,5 млн российских самозанятых в сфере IT работает 200–300 тыс. человек. Это можно объяснить слишком низким максимальным доходом, например, для профессиональных опытных разработчиков, которые могут зарабатывать от 300 тыс. рублей в месяц (то есть более 3,6 млн в год при потолке для самозанятых в 2,4 млн), отметил он. В лимит вписываются, например, технические писатели, специалисты служб поддержки, начинающие разработчики, методологи, зарплаты которых составляют 80–170 тыс. рублей, отметил Васильев.