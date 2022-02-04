Эксперты: российская замена SWIFT справится только с внутренними операциями

Российский аналог SWIFT, Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), справится с внутренним платежным трафиком, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены, пишет «Коммерсант». Так считают эксперты Institute of International Finance (IIF). По их оценкам, в случае необходимости, благодаря СПФС внутренний платежный рынок останется работоспособным — и в этом смысле «отключение SWIFT» в любой форме не вызовет прямого коллапса финансовой системы РФ.

Способность существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные платежи выглядит сомнительной. Так, пока даже некоторые работающие в России зарубежные банки не присоединились к СПФС. В IIF отмечают, что карты «Мир» принимаются в Турции и в некоторых странах СНГ, к СПСФ, в частности, присоединились белорусские банки, но в целом российские платежные системы имеют за рубежом низкое проникновение. Поэтому отключение от SWIFT может оказать значительное влияние на трансграничные переводы. Наиболее подвержена таким рискам торговля с Евросоюзом годовым объемом более 250 млрд долларов. В случае отключения проблемы возникнут с поставками углеводородов, экспорт которых из РФ приближается к 100 млрд долларов.

Лента новостей ЕЦБ запросил у банков данные о готовности к отключению России от SWIFT Должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, например с отключением РФ от SWIFT, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает газета Financial Times. 27.01.2022 12:28

Китай начал разрабатывать собственную платежную систему — CNAPS (China National Advanced Payment System) еще в 2015 году, но на нее пока приходится всего 0,3% мирового трафика в платежных системах. По мнению IIF, необходимого для операций международного охвата связка с СNAPS также не даст.

Эксперты указывают, что дальнейшая экспансия российской системы возможна за счет ЕАЭС, БРИКС, а также Турции и Ирана. Однако пока неизвестно о каких-либо конкретных шагах — как правило, такого рода проекты требуют достаточно длительного тестирования. Цифровизация финансовой сферы в России идет быстрее, чем в других странах, отмечает IIF. Так, помимо развития платежных систем вслед за китайским регулятором российский ЦБ готовится запустить эксперимент по внедрению «цифрового рубля» — в Китае «цифровой юань» тестируется с прошлого года. IIF не связывает прямо стабильность российской платежной системы с будущим «цифровым рублем».