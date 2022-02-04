Минпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых машин со скидками на новые

Минпромторг подготовит свои предложения по поручению президента России Владимир Путина о проработке возобновления программы утилизации старых машин, в рамках которой их владельцы должны получить скидку при покупке нового автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

После того как министерство подготовит свои предложения, их обсудят в правительстве и представят главе государства.

Ранее, 3 февраля, Путин на онлайн-встрече с членами бизнес-ассоциации «Деловая Россия» поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову проработать возобновление программы утилизации старых машин при участии Минпромторга.

Белоусов положительно воспринял идею и рассказал, что в 2014 и 2015 годах она серьезно простимулировала спрос на автомобильном рынке.

«Но нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали раньше, и чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов», — сказал он.

Программу утилизации старых автомобилей в России запускали дважды. В первый раз она действовала с 2010-го по 2011 год, во второй — с сентября 2014-го до конца 2015 года. Власти потратили на нее примерно 30 млрд рублей.



Каждый раз условия программы утилизации были одинаковыми. Владелец машины, которой больше десяти лет, мог получить скидку в 50 тыс. рублей при покупке легкового автомобиля или до 350 тыс. рублей на приобретение грузовика, если его старый автомобиль подлежал утилизации.