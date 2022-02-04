Основные фондовые торги открылись в «зеленой зоне», рубль укрепляется

Основные фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,68% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 494,65 пункта. Индекс РТС повысился на 0,83% до отметки 1 443,81. К 10:17 рост ускорился до 0,87% по индексу Мосбиржи и 1,19% по индексу РТС, значения равны 3 501,41 и 1 449,1 пункта соответственно.

«Внешний фон к сегодняшним торгам сложился благоприятным. Биржевая Азия торгуется в «зеленой зоне», нефть Brent вернулась к повышению и идет на максимумы. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете повышается. В комплексе это способно нивелировать «медвежьи» настроения на российских площадках», — написал перед началом основной сессии старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Улучшение внешнего фона сегодня должно помочь индексу Мосбиржи возобновить рост и закрепиться выше 3 500 пунктов. Поддержку рынку окажет и хорошая отчетность «Магнита», — полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Пятница по всему миру может пройти под знаком коррекционного роста, но в целом нисходящие краткосрочные и среднесрочные риски для многих (и, в частности, для российских) активов сохраняются, на что указывают в том числе технические сигналы. Ожидаемые слабые данные по рынку труда США за январь сегодня могут порадовать покупателей, но рынки во многом живут одним днем», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Вчера российский рынок акций завершил основные торги снижением индекса Мосбиржи на 2%, — напоминает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — При этом стоит отметить отсутствие панического бегства из российских бумаг, что подтверждается небольшими оборотами торгов. Просто мы пошли вслед за падающей Америкой».

«С утра ситуация резко улучшилась <…>. Вполне логично, что сегодня спекулянты на утренних торгах быстро прикрыли «шорты» и начали осторожные покупки, которые могут быть продолжены вплоть до вечера», — рассуждает эксперт.

При этом, по его словам, «увлекаться покупками очень опасно: велика вероятность того, что российский рынок акций начал формировать вторую волну снижения. Кроме того, сегодня пятница, а политическая ситуация не способствует активному переносу «лонгов», тем более с «плечами», через выходные».

«Нет уверенности и в продолжении роста нефти, — добавляет Антонов. — Пока нефтяные трейдеры в качестве причин активизации покупок нашли такой повод, как холода в Америке, неспособность стран ОПЕК+ полностью выбрать установленный объем квот на добычу и низкий уровень добычи в Штатах. Но это драйверы временные и не очень надежные. При уходе нефти выше 95 долларов за баррель резко возрастет желание не только зафиксировать прибыль, но и открыть «шорты» по ней».

Рубль вплоть до начала основной сессии сохранял наблюдавшуюся ранее утром разнонаправленную динамику: немного дорожал к доллару и чуть дешевел к евро. На 9:54 курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,27 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,39 рубля (плюс 9 копеек).

К 10:08 уже обе валюты уступают рублю: доллар — 36 копеек (курс составил 76,09 рубля), евро — 13 копеек (87,17 рубля). Курсовые диапазоны составляют 76,09—76,48 рубля за доллар и 87,17—87,65 рубля за евро.

«Зона 76—77 рублей выглядит сбалансированной на текущий момент и, как мы полагаем, сохранит свою актуальность для пары доллар/рубль и сегодня. Допускаем новые попытки пойти ниже ввиду крепости рынка нефти и евро, а также стабилизации настроений на глобальных рынках», — указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.



Алексей Антонов из «Алор Брокера» напоминает, что накануне Минфин объявил об объемах покупки валюты в рамках бюджетного правила. Согласно планам, показатель в период с 7 февраля по 4 марта должен увеличиться на 8,4% до нового рекорда в 634,7 млрд рублей. «Это среднесрочно сильно негативный сигнал для рубля, — полагает аналитик. — Пока Банк России временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но эти недокупленные объемы когда-то придется выбирать. Поэтому, как только ЦБ вновь выйдет на рынок, рубль в паре с долларом очень быстро может отправиться опять ближе к отметке 80. Изменить картину может снижение политической напряженности, но пока на это закладываться не стоит».