Участники финрынка раскритиковали предложения ЦБ по выводу на него небанковских поставщиков платежных услуг

Участники финансового рынка раскритиковали предложения ЦБ по выводу на рынок небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), пишет «Коммерсант». Представители профильных объединений отмечают, что по функционалу новые участники дублируют действующих, тогда как регулирование для них заметно мягче.

Ряд объединений участников финансового рынка направили в ЦБ замечания и предложения в отношении разработанных поправок к законодательству, которые регулируют деятельность НППУ. По сути, такими поставщиками могут быть любые организации, соответствующие определенным требованиям.

Отмечается, что новых участников платежного рынка делят на два типа: первые будут только инициировать платежи по поручению клиентов, вторые смогут открывать электронные кошельки и сами проводить платежи в агрегаторы, собирающие платежную документацию для передачи в банк. Для первых капитал установлен от 5 млн рублей, для вторых — не ниже 50 млн рублей. На прошедшем 3 февраля совещании регулятора с участниками рынка глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина подтвердила, что аналогичные операции выполняют действующие участники рынка. Но, по ее словам, статус НППУ позволит делать это с меньшими издержками, а значит, конкуренция только повысится.

Вместе с тем у финансового сообщества к предложению ЦБ оказалось довольно много вопросов. В частности, эксперты считают, что следует более четко обозначить, какой вид деятельности будут осуществлять НППУ. Глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что непонятно принципиальное отличие НППУ второго типа «от существующих платежных небанковских кредитных организаций и, отчасти, от расчетных небанковских кредитных организаций».

В комментариях, которые АЭД направила в Банк России, отмечается, что при схожей функциональности предполагается к новым структурам применить более мягкие требования — ниже минимальный размер капитала, упрощены правила его исчисления, не упоминаются обязательные нормативы. Это может поставить ПНКО и РНКО «в заведомо невыгодное положение». Поэтому необходимо понять, «как избежать регуляторного арбитража», добавила глава Национального платежного совета Алма Обаева.

Более того, по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, документ составлен таким образом, что не обязывает становиться НППУ организацию, занимающуюся соответствующей этому статусу деятельностью, а лишь дает такую возможность. Похожая проблема и с определением вида операций и круга субъектов, которые их проводят. «Если операцию, например инициирование перевода, проводит юрлицо, не входящее в обозначенный перечень субъектов, то совершаемые им действия не подпадают под регулирование», — подчеркнул Емелин.

При этом замечания экспертов касались и счетов, которые НППУ будут открывать в Банке России. «Появится новый участник расчетов, для которого открываются специальные счета. И режим, и состав этих счетов очень важно раскрыть», — пояснила Алма Обаева. «Фактически еще до запуска цифрового рубля начнет использоваться схема платежей в обход банков», — предположил Емелин.