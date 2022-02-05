​«Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления»

СберБанк запустил уникальную для России услугу «Совместные уведомления» — возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, например, супругом или супругой, ребенком или пожилым родственником в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».



«После подключения услуги на смартфон выбранного вами человека будут приходить уведомления с информацией о ваших трансакциях (время, место, сумма операции, а также баланс по карте). Это поможет лучше спланировать бюджет, защититься от импульсивных трат, сразу же отреагировать на подозрительное списание у близких людей или оперативно пополнить карту, как только на ней закончатся средства», — говорится в релизе.

Чтобы подключить услугу, необходимо набрать «Совместные уведомления» в поисковой строке приложения «СберБанк Онлайн», а затем выбрать в адресной книге человека, с которым вы будете делиться информацией по операциям, а также карту, с которой будет списываться плата за услугу (60 рублей за каждого человека, с которым вы делитесь уведомлениями, независимо от количества карт/счетов). Получатель уведомлений при этом тоже должен быть клиентом Сбербанка. Услуга заработает, как только ваш близкий примет приглашение получать уведомления по вашей карте.



Чтобы принять приглашение от другого человека, необходимо в «СберБанк Онлайн» выбрать «Профиль» — «Настройки» — «Уведомления» — «Совместные уведомления», нажать на иконку человека, от которого пришло приглашение с подписью «Получено приглашение», после чего подключить услугу.