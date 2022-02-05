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ТКБ предлагает программу рефинансирования любых кредитов других банков

05.02.2022 18:32
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Транскапиталбанк

У клиентов Транскапиталбанка и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ) появилась возможность оформить потребительский кредит на рефинансирование по ставке от 10,15%, сообщили в группе.

В рамках программы «Рефинансирование» можно оформить потребительский кредит до 3 млн рублей сроком до 84 месяцев. Как уточнили в банке, воспользоваться предложением удобно для погашения любых кредитов других банков: потребительских, авто и ипотечных кредитов, кредитных карт или овердрафта.

«Это могут быть и несколько кредитов в разных банках, за счет объединения которых клиенту удастся снизить ежемесячную нагрузку. Программа подойдет и тем клиентам, которые заинтересованы поменять дату ежемесячного платежа, но банк-кредитор предоставляет такую услугу только за дополнительную комиссию», — пояснили в кредитной организации.

Помимо суммы на погашение кредитов в рамках одного кредита клиенты могут получить дополнительную сумму на любые потребительские цели, а при недостаточности доходов банк предоставляет возможность привлечь созаемщика.

«Преимуществом новой программы рефинансирования банковской группы ТКБ является возможность погасить кредит в другом банке, даже если клиент совершил всего три ежемесячных платежа, тогда как на рынке в основном встречаются предложения по рефинансированию лишь для клиентов, совершивших как минимум шесть платежей по действующему кредиту», — рассказали в финучреждении.

Подать заявку на рефинансирование можно в отделениях или на сайте ТКБ и Инвестторгбанка, добавили в группе.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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