Все новости

На портале госуслуг можно будет проводить публичные слушания

04.02.2022 21:25
2 756
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

На Едином портале государственных услуг теперь можно будет проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований. Постановление о порядке использования портала для организации и проведения таких слушаний подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина.

«Появление нового сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления. Кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности», — пояснили в правительстве.

С помощью портала госуслуг жители смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например, с проектом местного бюджета или стратегии социально-экономического развития муниципалитета.

Участвовать в слушаниях смогут все жители, имеющие подтвержденную учетную запись.

На портале будут публиковаться решения, принятые в ходе публичных слушаний, а местные власти смогут представить мотивированное обоснование принятых решений.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятых в 2021 году.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Эксперты предложили обязать роботов представляться по телефону
Росбанк стал первым банковским партнером оператора цифровых финансовых активов в России
Эксперт призвала защитить cookie-файлы пользователей законодательно
В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга