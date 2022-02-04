На портале госуслуг можно будет проводить публичные слушания

На Едином портале государственных услуг теперь можно будет проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований. Постановление о порядке использования портала для организации и проведения таких слушаний подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина.

«Появление нового сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления. Кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности», — пояснили в правительстве.

С помощью портала госуслуг жители смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например, с проектом местного бюджета или стратегии социально-экономического развития муниципалитета.

Участвовать в слушаниях смогут все жители, имеющие подтвержденную учетную запись.

На портале будут публиковаться решения, принятые в ходе публичных слушаний, а местные власти смогут представить мотивированное обоснование принятых решений.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятых в 2021 году.