Банк «Санкт-Петербург» предлагает вклад «Пенсионный» со ставкой 9%

Банк «Санкт-Петербург» предлагает новый вклад «Пенсионный». Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Средства привлекаются в рублях на 733 дня под ставку 9% годовых. Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей. Выплата процентов будет осуществлена в конце срока вклада.

Вклад «Пенсионный» может открыть клиент, который получает пенсию на свой счет в банке «Санкт-Петербург» или оформит такую услугу в период с 1 по 20 февраля. Вклад принимается также до 20 февраля 2022 года.



«У нас всегда есть интересные предложения для тех, кто получает в нашем банке пенсию, — напомнила руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. — Например, карту для начисления пенсии мы откроем и будем обслуживать бесплатно, при этом начислим до 5% годовых на средства, которые будут лежать у вас на карте, и вернем на счет 1% от покупок товаров в категориях «аптеки» и «продовольственные магазины». Если вам нужен кредит, мы оформим его по паспорту и не потребуем других документов».