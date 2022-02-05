​ВТБ продлил для бизнеса срок проведения платежей в валюте

ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса возможность проводить платежи в иностранной валюте после окончания основного операционного дня. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут совершать денежные переводы в долларах и евро на три часа дольше — до 19:00 мск. Сервис доступен пользователям экосистемы ВЭД в интернет-банке «ВТБ Бизнес», сообщили в банке.

«Для проведения расчетов с зарубежными контрагентами после 16:00 — окончания основного операционного времени — предпринимателю достаточно указать признак «продленный операционный день» в электронной форме валютного перевода. Если платеж будет отправлен до 19:00 мск, банк в этот же день проведет все необходимые проверки, включая валютный контроль, и спишет средства со счета клиента», — пояснили в кредитной организации.

Услуга доступна клиентам, счета которых обслуживаются в точках продаж банка, территориально расположенных в одном часовом поясе с Москвой. Комиссия за услугу спишется автоматически с указанного клиентом счета.

«Новый сервис в сочетании с уникальной возможностью покупать и продавать валюту круглосуточно в рабочие дни позволит клиентам банка максимально оперативно проводить трансграничные расчеты и повысить эффективность работы с зарубежными партнерами», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

В банке напоминают, что экосистема «ВЭД ВТБ» — личный кабинет участника ВЭД в новом интернет-банке «ВТБ Бизнес». В него встроены как классические продукты и сервисы банка (простой валютный контроль, международные расчеты в 127 валютах, котировки в режиме реального времени), так и новые цифровые решения, такие как экспертиза международных контрактов, проверка иностранных контрагентов, таможенные сервисы и другие.