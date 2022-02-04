Клиенты «Сбера» ​ удвоили вложения в коммерческую недвижимость

Клиенты СберБанка в 2021 году вложили в закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость, под управлением компаний «Сбер Фонды Недвижимости» и «Сбер Управление Активами» 33 млрд рублей против 15,6 млрд в 2020-м. В результате стоимость чистых активов таких фондов достигла рекордных 80 млрд рублей, а число клиентов ЗПИФов недвижимости превысило 20 тыс. человек, говорится в сообщении банка.



«Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции», — поясняется в релизе.



По данным банка, больше всего денег в рентные фонды вложили клиенты из Москвы и Подмосковья. Общая сумма их вложений составила 26 млрд рублей, что на 11,5 млрд выше показателя прошлого года. На втором месте — жители Санкт-Петербурга, которые вложили в ЗПИФы 8 млрд рублей (прирост в 2021 году превысил 3 млрд). Тройку лидеров замкнул Екатеринбург (2,9 млрд рублей, +1,6 млрд), далее следуют Тюмень (2,5 млрд рублей, +0,5 млрд) и Казань (2 млрд рублей, +0,5 млрд).

Отмечается, что в прошлом году инвестиции в качественную коммерческую недвижимость стали доступны каждому россиянину. В «СберБанк Онлайн» появилась возможность купить паи фонда «Сбер — Арендный бизнес 7», который приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры.



Также, напоминают в банке, в прошлом году произошло беспрецедентное событие на российском рынке фондов недвижимости для розничных инвесторов. Пайщики ЗПИФа «Сбербанк — Арендный бизнес», запущенного в 2016 году, проголосовали за продление срока фонда до 2031 года. Средства рентного фонда инвестированы в два склада при аэропорте Толмачево (Новосибирск), складской комплекс в ближайшем Подмосковье (д. Валищево) и распределительный центр в Санкт-Петербурге. Все помещения сдаются в аренду крупным федеральным компаниям на долгий срок.