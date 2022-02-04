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Эксперт дала советы, как купить жилье при росте ипотечных ставок

04.02.2022 13:27
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Российская газета

Ужесточение кредитной политики и выросшая ключевая ставка Банка России привели к подорожанию стоимости ипотечного займа, из-за чего шансы приобрести жилье по карману, безусловно, снижаются. Об этом «Российской газете» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам эксперта, прежде чем брать ипотечный кредит, стоит оценить свою платежеспособность и возможные риски. «Выбирать объект недвижимости, платеж по ипотеке за который не будет критическим ― не выше 40% от доходов. Важно иметь первоначальный взнос (чем он больше, тем более привлекательные условия можно получить)», ― отметила она.

Кроме того, необходимо сравнивать ипотечные предложения. «Внимательно изучить условия: порядок платежей, условия досрочного погашения, требования к страхованию, к оценке объекта для одобрения», ― добавила Дайнеко, уточнив, что при этом нужно рассмотреть программы льготного ипотечного кредитования, которые могут подходить под ситуацию.

Самые популярные предложения на ипотеку для вторичного рынка

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Название Мин. ставка
от 10.1%
Лиц.№ 21
от 9.8%
Лиц.№ 1978
от 9.19%
Лиц.№ 3251
от 10.3%
Лиц.№ 1481
от 9.8%
Лиц.№ 1481

Эксперт советует оформлять ипотеку на максимальный срок: это связано с возможностью уменьшить тем самым текущую финансовую нагрузку, а при снижении процентных ставок можно будет рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях. Также не стоит приобретать слишком переоцененное жилье. «Лучше остановить выбор на нужном районе и искать схожие по локации предложения, но по более низкой цене и без дополнительных неотложных вложений (ремонт, возможность парковки, оплата содержания и обслуживания жилья)», ― пояснила Дайнеко.

Если жилищный вопрос решен и есть средства для части оплаты, можно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты, напомнила она. «Стоимость жилья после сдачи объекта сможет сбалансировать затраты и догоняющую деньги инфляцию, если его придется продать», ― сказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина.

Также не нужно выбирать объект с очевидно низкой рыночной привлекательностью. «Не стоит слишком сильно занижать свои требования к жилью. В сложной финансовой ситуации его сложнее будет быстро продать. Важно помнить, что долгосрочность ипотеки предполагается по умолчанию, а качество жизни, транспортная доступность, социальная инфраструктура и другие удобства помогут выплачивать ипотеку в более комфортных условиях. Кроме того, повышение ключевой ставки исторически всегда вело к постепенному снижению стоимости жилья (как было в 2015―2016 годах), поэтому есть риск купить дешевеющий товар», ― заключила Дайнеко.

На рост среднего размера рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, повлияли повышение ключевой ставки ЦБ и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья.

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