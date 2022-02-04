Власти предложили изменить порядок закрытия бизнеса

В Минэкономразвития обсуждается проект поправок к закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса, пишет РБК со ссылкой на данные федерального чиновника. Новшества коснутся субъектов малого и среднего предпринимательства и готовятся совместно с Федеральной налоговой службой.

Согласно готовящимся изменениям в законе, малый и средний бизнес сможет закрывать юридическое лицо, подав в ФНС лишь одно заявление о прекращении деятельности. На основании такого заявления налоговая служба сама проведет все необходимые для ликвидации процедуры: проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Процесс рассмотрения заявления займет не более пяти дней, следует из текста инициативы.

Сейчас, чтобы официально закрыться, юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, должны пройти процедуру из девяти этапов, в том числе трижды подать заявление в налоговую, дважды подготовить бухгалтерский баланс, связаться со службой занятости насчет увольнения сотрудников, снять с учета кассу, опубликовать информацию о ликвидации в СМИ (для этого предназначен журнал «Вестник государственной регистрации»), передать документы о компании в архивный фонд. На это, по оценке юристов, может уйти от нескольких месяцев до полутора лет. Теперь, как предполагают поправки, все эти административные задачи возьмет на себя ФНС.

Однако для использования упрощенной схемы предпринимателям понадобится выполнить нескольких условий: расплатиться с долгами и уладить ряд формальностей.

Сейчас из-за сложностей при закрытии компании предпринимателю выгоднее «бросить» юрлицо и не проводить всех установленных законом процедур. Это приводит к тому, что компанию ликвидирует сама налоговая служба. По данным ФНС, за 2021 год по инициативе учредителей были ликвидированы 54,6 тыс. коммерческих юрлиц, а по решению налоговой службы в административном порядке (по причине фактического отсутствия деятельности) — 89,6 тыс. То есть налоговая ликвидирует компании чаще, чем сами собственники.

«Часто собственники малого бизнеса не располагают ресурсами, чтобы провести процедуру ликвидации самостоятельно, а привлечение консультантов для правильного оформления ликвидации юридического лица для них может быть дорогостоящим», — пояснил адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов.

Однако если просто «бросить» юрлицо, то это должна заметить ФНС и ликвидировать компанию в принудительном порядке. Налоговая принимает решение об исключении из ЕГРЮЛ, если юридическое лицо в течение года не сдавало отчетность и не совершало операций хотя бы по одному своему банковскому счету.