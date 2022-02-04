Официальный курс доллара понизился на 60 копеек, евро — повысился на 56

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 5 февраля.

Курс доллара понизился на 59,92 копейки, составив 76,0509 рубля (76,6501 рубля на 4 февраля). Курс евро поднялся на 55,53 копейки, до 87,1163 рубля (86,561 рубля на 4 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 67 копеек и составил 75,78 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,88 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,67—76,48 рубля за доллар и 86,71—87,65 рубля за евро.