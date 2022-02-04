ЦБ зафиксировал в 2021 году новый исторический максимум по объему и количеству выданной ипотеки

На российском рынке ипотечных жилищных кредитов в 2021 году был достигнут новый исторический максимум за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов — банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн рублей, что по сравнению с 2020-м больше на 7,2% и 28,2% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком в пятницу обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

«В декабре 2021 года наблюдалось характерное для последнего месяца года увеличение количества и объема выданных ипотечных кредитов: 192,4 тыс. ИЖК на сумму 645,1 млн рублей против 157,6 тыс. на сумму 510,6 млн в ноябре 2021 года. По сравнению с аналогичными показателями декабря 2020 года количество предоставленных кредитов сократилось на 9,1%, а объем возрос на 15,1%, что свидетельствует об увеличении среднего размера ИЖК. Наибольший объем ИЖК в целом за 2021 год был предоставлен в Москве — 875,6 млрд рублей, в Московской области — 481,1 млрд и в Санкт‑Петербурге — 370,8 млрд, а наименьший — в Республике Ингушетия — 1,7 млрд. Аналогичная региональная структура выдачи ИЖК сохранялась и в последнем месяце 2021 года», — отмечают в ЦБ.

В целом средний размер ипотеки в 2021 году увеличился до 3 млн рублей, что на 0,5 млн превышает показатель 2020 года. В декабре 2021 года средний размер ИЖК возрос до 3,4 млн рублей — с 3,2 млн в ноябре 2021 года. Лидирующие позиции по среднему размеру ИЖК, как и прежде, занимали Москва (7,3 млн рублей), Московская область (5 млн) и Санкт-Петербург (4,7 млн), наименьший средний размер ИЖК отмечался в Ингушетии, Курганской и Челябинской областях — 2,1 млн в каждом регионе.



Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке, предоставленной в рублях, возросла c 7,36% в декабре 2020 года до 7,81% годовых в декабре 2021-го. При этом, указывают в ЦБ, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год процентная ставка по ипотеке в рублях в 2021 году была ниже, чем в 2020-м (7,47% и 7,82% годовых соответственно), а в июне 2021 года ставка снижалась до исторического минимума — 7,07% годовых, что в определенной степени было обусловлено действием программ государственной поддержки ипотечного кредитования.

В части ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ИЖК по ДДУ) в 2021 году наблюдалось снижение количества предоставленных кредитов на фоне увеличения объема кредитования. За год было выдано 476 тыс. кредитов на сумму 1,9 трлн рублей (483,8 тыс. ИЖК по ДДУ на 1,5 трлн рублей за 2020-й). Количество ИЖК по ДДУ в декабре 2021 года возросло до 54,6 тыс., а объем предоставленных ИЖК по ДДУ — до 227,9 млрд рублей (месяцем ранее было выдано 43,3 тыс. кредитов на сумму 181,3 млрд). По сравнению с аналогичными показателями декабря 2020-го количество и объем ИЖК по ДДУ увеличились на 9,1% и 35,7% соответственно.



В последний месяц 2021 года наибольший объем ИЖК по ДДУ был предоставлен в Москве (44,4 млрд рублей), Московской области (20,6 млрд) и Санкт-Петербурге (18,6 млрд), наименьший — в Чукотском автономном округе (39 млн). После снижения на протяжении трех предыдущих месяцев в декабре 2021 года средневзвешенные процентные ставки как по ИЖК, так и по ИЖК по ДДУ возросли — до 7,81% и 5,88% соответственно (7,59% и 5,83% месяцем ранее). При этом минимальные средневзвешенные ставки по ИЖК наблюдались в Магаданской области — 5,51% и Чукотском автономном округе — 5,75% (Дальневосточный федеральный округ), максимальная ставка отмечалась в Республике Тыва — 8,86%.

В декабре 2021 года продолжилось увеличение сроков кредитования: средневзвешенный срок по ИЖК, предоставленным в течение месяца в рублях, составил 257,1 месяца, что на 32 месяца, или 2,7 года, больше аналогичного показателя декабря 2020 года.

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 января 2022 года в целом по России увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2021-го на 26,4% и составила 12 трлн рублей. Задолженность по ИЖК по ДДУ также возросла и на 1 января 2022 года составила 2,8 трлн рублей (2,1 трлн на 1 января 2021-го). Максимальный годовой темп прироста задолженности по ИЖК отмечался в Крыму (58,8%) и Севастополе (58,5%), минимальный — в Ямало-Ненецком автономном округе (10,3%). Наибольший удельный вес в структуре общей задолженности по ИЖК сохранился в Москве (14%) и Московской области (8,7%), а наименьший отмечался в Ингушетии (0,02%). Просроченная задолженность по ИЖК в декабре 2021 года продолжила сокращаться и на 1 января начавшегося года составила 64 млрд рублей (78,2 млрд на 1 января 2021-го).

Доля просроченной задолженности по ИЖК в декабре 2021 года сократилась до 0,5% (0,8% по итогам декабря 2020-го). В декабре 2021 года доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, снизилась до 31% (в декабре 2020 года этот показатель был равен 32,7%). Удельный вес задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физическим лицам в течение года увеличивался и на 1 января 2022 года достиг максимального за последние три года значения — 48,1% (46,6% на 1 января 2021-го).