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Пост главы Центробанка Норвегии займет генсек НАТО Йенс Столтенберг

04.02.2022 16:41
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ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в пятницу, трансляцию вела газета Verdens Gang.

«До 1 октября я сосредоточу все силы на руководстве НАТО. После 1 октября я приеду домой и приступлю к работе на должности главы Центробанка», — сказал он.

Столтенберг указал, что «благодарен за доверие и рад, что получил работу». Он отметил также, что продолжает оставаться социал-демократом, но, работая на посту генсека, по его словам, «показал, что может быть политически нейтральным». Он добавил, что продолжит быть другом премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Ранее об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение правительства страны. «Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — говорилось в сообщении Кабмина.

Как отмечают норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживало кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, ряд политиков выражает обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся. Всего претендентов на пост главы ЦБ было 22, Ида Вольден Бахе являлась главным конкурентом генсека НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000—2001 и 2005—2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.

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Комментарии

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LeshyRu
04.02.2022 17:12
<p>Мне кажется, тезис "даже кухарка может управлять государством", на западе решили претворять в жизнь. <br>Ну какая разница, управлять армией или финансовой системой?</p>
<p><br></p>
0
Ирья
04.02.2022 18:03
<p>LeshyRu,</p>
<p>Йенс Столтенберг учился на экономическом факультете Университета Осло.</p>
2
ugor
ugor
04.02.2022 18:10
<p>В Норвегии видимо с кадрами ,как и в России туго...))</p>
0
Бамбр
04.02.2022 18:37
<p>Ирья, Не Осло красит Столтенберга...хотя</p>
0
sergg65
sergg65
05.02.2022 23:30
<p>Нам этих астматиков не понять ...</p>
0

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