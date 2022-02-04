Пост главы Центробанка Норвегии займет генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в пятницу, трансляцию вела газета Verdens Gang.

«До 1 октября я сосредоточу все силы на руководстве НАТО. После 1 октября я приеду домой и приступлю к работе на должности главы Центробанка», — сказал он.

Столтенберг указал, что «благодарен за доверие и рад, что получил работу». Он отметил также, что продолжает оставаться социал-демократом, но, работая на посту генсека, по его словам, «показал, что может быть политически нейтральным». Он добавил, что продолжит быть другом премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Ранее об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение правительства страны. «Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — говорилось в сообщении Кабмина.

Как отмечают норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживало кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, ряд политиков выражает обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся. Всего претендентов на пост главы ЦБ было 22, Ида Вольден Бахе являлась главным конкурентом генсека НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000—2001 и 2005—2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.