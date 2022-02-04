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Сервис бронирования отелей Hotels.com уйдет из России

04.02.2022 17:07
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Источник
Интерфакс

Сервис бронирования отелей Hotels.com предупредил, что 31 марта прекратит работу в России, бронирования от российских пользователей после этой даты не принимаются.

«Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в письме клиентам сервиса.

В нем подчеркивается, что те, кто сделал бронирование объектов размещения до этой даты, смогут заселиться и проживать в отеле в заявленные сроки. Любые изменения в заказы в личном кабинете на сайте или приложении можно вносить также до 31 марта. Кроме того, с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные бонусные штампы и сутки.

Сервис начисляет одни бонусные сутки за каждые десять суток, забронированных пользователями.

Hotels.com, LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago и другие.

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