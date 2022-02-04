Опрос: работодатели хотят получать ответ от сотрудников в мессенджерах в течение 15 минут

Чаще всего работодатели хотят, чтобы время ответа на сообщения в мессенджере занимало не больше 15 минут. Об этом свидетельствуют данные проведенного сервисом по поиску работы SuperJob опроса, участие в котором приняли представители 1 тыс. работодателей из всех округов страны.

По данным исследования, приемлемое время ответа на сообщения по работе, по мнению одного из трех работодателей, составляет 15 минут. Отвечать практически мгновенно, максимум в течение двух минут, считают необходимым в 11% компаний, в течение получаса — в 12% предприятий и организаций, в течение часа — в каждой десятой компании, а 18% работодателей считают нормальным ответ в течение рабочего дня.

При этом короткое время на ответ в мессенджерах (не более 15 минут) чаще всего отводят IT- и производственные компании, торговые организации и банки. До часа — строительные и логистические компании, сфера услуг, ЖКХ и энергетика. Ответить в мессенджерах через два и более часов работодатели чаще считают допустимым для медицинского персонала и педагогов.

Большая часть (52%) российских компаний используют только общие мессенджеры для коммуникаций между сотрудниками, 8% — только корпоративные. Еще 30% используют в работе и общие, и корпоративные мессенджеры. Лишь в 7% компаний мессенджеры не используются для рабочих коммуникаций.