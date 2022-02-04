Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ВЭБа

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора департамента ВЭБа Ильгиза Валитова, сообщили РБК в пресс-службе суда, уточнив, что он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, организованные группой либо в особо крупном размере).

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 2022 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валитова И. Н. на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо момента задержания Валитова И. Н. на территории Российской Федерации», — сообщили в суде.

Валитов руководил департаментом природных ресурсов и строительства ВЭБа. С 2007 по 2010 год он занимал должность директора департамента развития регионов. Последнее упоминание о нем в декларации о доходах руководителей ВЭБа содержалось за 2013 год — тогда доход Валитова за год составил 322,6 млн рублей, что более чем в три раза превышало доход Владимира Дмитриева, занимавшего тогда пост главы банка, за тот же период (95 млн рублей). Работал Валитов и в правлении частных структур — он был членом совета директоров ОАО «КамАЗ», членом совета директоров ОАО «Группа «Разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», группы «ЛСР».

В 2016 году Валитова задержали. Его обвиняли в мошенничестве. «Ведомости» писали, что следствие подозревает Валитова в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» — крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в уставных капиталах компаний группы «Евродон».

В 2007 году совладелец «Евродона» Вадим Ванеев продал 40% ООО неизвестному офшору «Бримстоун Инвестментс Лимитед» всего за 4 тыс. рублей. Ванеев утверждал, что думал, что заключает сделку со структурой ВЭБа. По его словам, продажа доли в компании была ему названа в качестве условия получения кредитов от ВЭБа. «Если бы я не подписывал, как я понимал, никакого финансирования бы не было. <...>. У меня и в мыслях не было проверять. Я работаю с банком, они меня кредитуют нормально. У нас договоренность, что через энное время, когда я выхожу на окупаемость, я покупаю обратно эти акции. Все», — говорил он в интервью РБК в 2016 году. В заключении той сделки участвовал Валитов.

Но в 2012 году выяснилось, что владелец «Бримстоун Инвестментс Лимитед» — вовсе не ВЭБ, а бывший член совета директоров «Газпрома», экс-министр имущественных отношений Фарит Газизуллин. В 2016 году Газизуллин продал долю в «Евродоне» компании A1, инвестиционному подразделению «Альфа-Групп».



Как в итоге установило следствие, Валитов «обманным путем приобрел активы нескольких крупных предприятий, принадлежащих клиенту банка [ВЭБ]», после чего перепродал их. Купленную за бесценок долю в «Евродоне» Валитов передал Газизуллину за 100 тыс. долларов. В 2016 году Валитова приговорили к четырем годам заключения.