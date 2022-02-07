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​Банки.ру на втором месте в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2021 год

07.02.2022 08:15
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3 Время прочтения: 1 минута
​Банки.ру на втором месте в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2021 год
Источник
Banki.ru

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за 2021 год. Банки.ру занял в рейтинге второе место, сохранив позиции 2020 года, индекс цитируемости Банки.ру составил 290,39.

Медиалогия — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Рейтинг «Медиалогии» составлен на основе индекса цитируемости — медиапоказателя, учитывающего количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. База СМИ системы включает более 73 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Топ-10 самых цитируемых СМИ:

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Комментарии

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Б.Е.С.
07.02.2022 08:57
<p>или наобоорт - Банки.ру самый крупный портал по цитированию других информ агентств?!</p>
3
ugor
ugor
07.02.2022 11:22
<p>Все новости из сети...Интересно,а что тут можно разобрать на цитаты?))))</p>
0
ойрин
ойрин
07.02.2022 12:57
<p>Люблю Банки Ру! </p>
0

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