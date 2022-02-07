​Банки.ру на втором месте в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2021 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за 2021 год. Банки.ру занял в рейтинге второе место, сохранив позиции 2020 года, индекс цитируемости Банки.ру составил 290,39.



Медиалогия — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Рейтинг «Медиалогии» составлен на основе индекса цитируемости — медиапоказателя, учитывающего количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. База СМИ системы включает более 73 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Топ-10 самых цитируемых СМИ: