Индекс Мосбиржи завершил основные торги без изменений, РТС — в плюсе

Индекс Мосбиржи завершил основные фондовые торги в пятницу без изменений, индекс РТС — положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 3 471,01 пункта. Индекс РТС повысился на 0,28% — до уровня 1 436.

Акции Московской биржи подорожали на 1,59%, СберБанка — на 1,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,23%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,62%, «Норникеля» — на 0,23%.

На следующей неделе ситуация для российского фондового рынка может оставаться неопределенной ввиду некоторой стабилизации геополитического фона и ожиданий дальнейших шагов как России, так и западных стран по ситуации вокруг Украины, прогнозирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В этом случае индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить консолидацию недалеко от районов 3 550 и 1 450 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а рубль при высоких ценах на нефть сохраняет потенциал укрепления к 74 рублям и 85 рублям против доллара и евро соответственно. В пользу российской валюты могут выступать и ожидания еще одного повышения процентной ставки на заседании ЦБ РФ 11 февраля (с 8,5% до 9,5%)», — полагает эксперт.



Нефть на фоне непогоды в США, геополитической напряженности и слабого доллара сохраняет курс на повышение и может стремиться к 95 долларам по сортам Brent и WTI. Во второй половине недели ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

