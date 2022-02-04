​Рубль окреп по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 31 копейку к предыдущему закрытию и составил 76,1375 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54,1 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,6525—76,48 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 87,13 рубля, уменьшившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7 тыс. сделок на 414,4 млн евро по курсам от 86,71 до 87,65 рубля за евро.

В начале торгов рубль укрепился на позитивном внешнем фоне, после чего стал умеренно снижаться в рамках коррекции. Однако перед стартом основной сессии российская валюта ускорила рост вслед за нефтью, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.



«Рубль продолжает сдержанно реагировать как на позитивные, так и негативные сигналы с внешних рынков. Тем не менее, если глобальные площадки возобновят рост, а нефть не испытает ощутимого снижения, доллар может еще раз проверить на прочность сильную поддержку 75,6 рубля», — комментирует аналитик.