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Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь на 15—25%

05.02.2022 12:01
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РИА Новости

Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году [в России] составил 15—25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20—30%, в среднем сегменте — на 15—25% и в массовом сегменте — на 10—15%... Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс.

По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. «Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — добавила эксперт.

Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет увеличение себестоимости товаров. Влияет на цену и повышение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.

Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. «К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряженностью в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», — сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в текущем году.

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Комментарии

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Ехидна_1
05.02.2022 15:04
<p>"Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс".</p>
<p>И плевать ей на официальную инфляцию, таргетирование ЦБ и ФАС, сразу за всю отрасль говорит.</p>
1
larogi
larogi
05.02.2022 16:11
<p>Интересно доля носков в потребительско корзине как всвязи с этим изменится?</p>
1
nApTu3aH
05.02.2022 17:27
<p>Спасибо, что предупредили. Главное ведь, чтоб без сюрпризов, по плану...</p>
2
ugor
ugor
05.02.2022 21:50
<p>Россиян предупредили...россияне обрадовались!</p>
0
sergg65
sergg65
05.02.2022 23:27
<p>На любой помойке любые коллекции от кутюр ... </p>
0

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