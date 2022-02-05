Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь на 15—25%

Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году [в России] составил 15—25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20—30%, в среднем сегменте — на 15—25% и в массовом сегменте — на 10—15%... Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс.

По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. «Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — добавила эксперт.

Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет увеличение себестоимости товаров. Влияет на цену и повышение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.

Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. «К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряженностью в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», — сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в текущем году.