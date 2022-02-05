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В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами

05.02.2022 13:19
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РИА Новости

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тыс. рублей и предусмотреть ее индексацию. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.

В пояснительной записке к законопроекту авторы напоминают, что сейчас такая выплата установлена в размере 10 тыс. рублей без индексации.

Ввиду этого неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, предлагается предоставить «право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».

Для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты увеличивается на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии, уточняется в документе.

Отдельно авторы отмечают необходимость ежегодной индексации данной выплаты — «исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год». Ее коэффициент предлагается определять правительству РФ.

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Комментарии

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24031957
06.02.2022 05:23
<p>В 2004 году по уходу за инвалидом 1 группы наше "заботливое " государство платило человеку кто присматривал за больным 150 рублей в месяц, через некоторое время увеличили до 1400 рублей, т. е. не надо сильно ждать большой подачки от такого государства, не дождетесь...</p>
1
Irina)
06.02.2022 07:40
<p>Что-то Вы аж до 1400 рублей это жалкое пособие увеличили. Как было с 2006 года 1200 р, так и осталось. И более того "Увеличение суммы пособия по уходу за инвалидом первой группы в 2022 году не запланировано".</p>
<p>Стоит напомнить что эти 1200 р. может получать только НЕ работающий товарищ трудоспособного возраста.</p>
<p>Так что все предусмотрено. Чтобы знали почем фунт лиха. </p>
1

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