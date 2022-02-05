В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тыс. рублей и предусмотреть ее индексацию. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.

В пояснительной записке к законопроекту авторы напоминают, что сейчас такая выплата установлена в размере 10 тыс. рублей без индексации.

Ввиду этого неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, предлагается предоставить «право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».

Для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты увеличивается на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии, уточняется в документе.

Отдельно авторы отмечают необходимость ежегодной индексации данной выплаты — «исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год». Ее коэффициент предлагается определять правительству РФ.