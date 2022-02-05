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Кабмин одобрил законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах

05.02.2022 13:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении размера взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов, которые готовы работать на Курильских островах. сообщается на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 33 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» <…> и внести в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6%.

«Это довольно выгодно для бизнеса. Именно столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов. И на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий», — сказал Мишустин.

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