Кабмин одобрил законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении размера взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов, которые готовы работать на Курильских островах. сообщается на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 33 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» <…> и внести в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6%.

«Это довольно выгодно для бизнеса. Именно столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов. И на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий», — сказал Мишустин.