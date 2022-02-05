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ВС обязал суды проверять утверждения коммунальщиков о размерах долга жильцов

05.02.2022 14:12
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РАПСИ

Верховный суд дал принципиальные разъяснения, касающиеся споров о долгах за коммунальные услуги: во-первых, повышающий коэффициент к нормативу потребления в связи с отсутствием индивидуального прибора учета подлежит взиманию не с нанимателя жилого помещения, а с собственника квартиры. А, во-вторых, управляющие компании при взимании долга обязаны дать полный отчет о предоставленных услугах и подробные обоснования их стоимости.

ВС изучил спор коммунальщиков с жильцами, оплачивающими квартплату и услуги не в полном объеме в течение 15 лет. При этом должники являются нанимателями комнаты, а не ее собственниками, жилплощадь предоставлена им на период обучения главы семейства в адъюнктуре Военного авиационного технического университета.

Удовлетворяя исковые требования управляющей компании, суд первой инстанции установил, что в спорный период ответчики как наниматели жилого помещения несвоевременно и не в полном объеме исполняли свои обязанности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Определяя размер задолженности, а также применяя по заявлению ответчиков срок исковой давности, суд исходил из расчета, представленного в материалы дела управляющей организацией.

Суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции согласились с выводами суда первой инстанции. Юридически значимым обстоятельством по данному делу являлось установление наличия или отсутствия в жилом помещении ответчиков индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной воды, горячей воды и электрической энергии.

От данных фактических обстоятельств зависело определение порядка расчета платы за потребленные коммунальные услуги. Между тем данные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, суд оставил без установления и правовой оценки.

При этом, принимая в качестве надлежащего доказательства по делу расчет задолженности, представленный истцом и представляющий собой сводную таблицу начислений по лицевому счету без указания количества предоставленных коммунальных услуг, суд не проверил его на соответствие нормам жилищного законодательства об определении размера платы за коммунальную услугу, не установил, исходя из каких объемов потребления соответствующих услуг и на какое количество проживающих в жилом помещении граждан произведены указанные начисления, а также в каком размере и с применением или без применения повышающего коэффициента к нормативу потребления рассчитана плата за коммунальные услуги, отмечает ВС.

Между тем ответчик указывал на неверное установление судом фактических обстоятельств дела и неправильность расчета, причем поднимал этот вопрос во всех трех инстанциях. Таким образом, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не были установлены, а кассационный суд общей юрисдикции указанные недостатки не устранил.

Кроме того, отклоняя довод должника, что плата за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления в связи с отсутствием индивидуального прибора учета подлежит взиманию не с нанимателя жилого помещения, а с собственника квартиры, суд апелляционной инстанции указал, что данный вывод ответчика основан на неправильном толковании норм материального права, поскольку обязанность производить оплату коммунальных услуг возложена на ответчика договором поднайма жилого помещения.

Однако данный вывод суда апелляционной инстанции противоречит правовой позиции, отраженной в Обзоре судебной практики ВС № 4 (2019), утвержденном Президиумом 25 декабря 2019 года: плата за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента к соответствующему нормативу потребления в связи с отсутствием индивидуального прибора учета подлежит взиманию с собственника, а не с нанимателя помещения.

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам ВС определила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Комментарии

3
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larogi
larogi
05.02.2022 16:36
<p>Надо обязать комунальщиков доказывать были ли услуги вообще. А то как то содержание общего имущества и многие другие статьи рассматривают как милость. </p>
2
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
05.02.2022 18:47
<p>
Надо обязать комунальщиков доказывать <span style="font-weight: bold;">были ли услуги</span> вообще...
</p>
<p></p>
<p>larogi, Вы невнимательно прочитали, потому что Верховный Суд РФ разъяснил, что
...управляющие компании при взимании долга обязаны дать полный отчет о <strong>предоставленных</strong> услугах и подробные обоснования их стоимости...
</p>
0
24031957
06.02.2022 02:33
<p>Что бы пойти в суд жильцу нужен юрист, ведь у того же Жилищного надзора при жалобе на управляющую компанию один ответ: "Идите в суд"(между прочим считаю Жилищный надзор вроде еще одного отдела в УК), а найти опытного юриста и оплата его услуг для жильца еще та морока. Сейчас юридические компании берут предоплату, а гарантий выигрыша в суде нет никакой...</p>
0

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