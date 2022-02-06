Эксперт рассказал, как выгодно покупать валюту на бирже

Самый простой способ получить доступ к бирже — открыть брокерский счет и совершать операции через него. Покупка валюты через биржу значительно выгоднее сильно отличающимся в сторону покупателя курсом — здесь нет банковской комиссии и наценки, то есть покупка производится напрямую на рынке, а не у банка, рассказывает агентству «Прайм» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Соответственно, курс становится как минимум на процент выгоднее, а при покупке больших объемов эта разница достаточно существенна, уточняет он.

Фактически, по словам Кричевского, это «кейс, доступный для любого гражданина, у которого есть возможность открыть брокерский счет», а возможность эта с учетом дистанционного открытия, без посещения отделения банка или брокерского дома, есть, по сути, у каждого.

«Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет», — поясняет финансист.

Единственным препятствием для снятия наличных может стать необходимость в открытии валютного счета для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, но в большинстве крупных банков сейчас есть возможность открытия дополнительных валютных счетов с привязкой к основному, поэтому данная операция вряд ли займет больше нескольких дней, объясняет эксперт.

«Таким образом, покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки в иностранных денежных единицах, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, поскольку курс при покупке на бирже будет выгодно отличаться за счет отсутствия посредника в виде банка и его вознаграждения за операцию, которое учитывается в стоимости валюты», — заключает Алексей Кричевский.